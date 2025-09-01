音楽界の食通としても有名なミュージシャン・小宮山雄飛さんが、昼からお酒を楽しめるお気に入りの店を紹介します。第8回は新宿三丁目駅周辺へ行ってきました。24時間営業がうれしいお店昼から“おいしい”はしご酒！ vol.8 新宿三丁目編酒場にも精通し、音楽界の食通としても知られる“グルメ番長”小宮山雄飛さんが教える、昼からお酒を楽しめる店を紹介する連載。まだ明るい時間から飲みはじめ、ランチやおいしいアテを食するの