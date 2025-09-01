日経平均は8月18日に4万3714円の史上最高値をつけた。9月相場はどうなるか（撮影：梅谷秀司）2014年8月にスタートしたこのコラム（原則隔週月曜日掲載）も、読書の皆様のご支援に支えられ、ここまで続けることができており、心から感謝申し上げたい。12年目となり、そろそろ300回を数えるとのことだが、今後も節目を捉えて、兜町生活55年の経験値をしっかり伝えて行きたいと思う。｢日経平均PER｣が17倍台を維持できている理由さて、