◇セ・リーグ阪神5―4巨人（2025年8月31日甲子園）いろんなことがあった。拙攻も拙守も拙走もあった。ただし、最後は阪神が逃げ切った。球際や紙一重の局面では優勝という大きな目標を目前にしているチームの強い心が勝る。この勝負の世界の常識である。集中力の違いか。下位のチームはどこかに心の隙が生まれるのだ。2点リードの9回表2死満塁。三ゴロを処理した佐藤輝明の二塁送球が乱れ、外野に抜けた。同点になると