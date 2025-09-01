´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤¬Ñ³¤²¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò´¶Æ°¤ËÊñ¤ó¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬ÎÞ¡ÄÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎý½¬À¸¤Î²ÎÀ¼¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤­¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PL