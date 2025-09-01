国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「Mリーガー最強決戦」が8月30日に行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」赤坂ドリブンズでプレーする渡辺太が優勝し、ファイナル行きを決めた。【映像】会心の一撃！渡辺太、優勝を手繰り寄せた親の跳満一発ツモ試合名の通り予選A、B卓に出場した計8人が全員Mリーガーという対決の中、渡辺は予選A卓をチームメイトの赤坂ドリブンズ・