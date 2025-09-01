上海メディアの新民晩報は8月31日付で、東方網、広州日報、新聞晨報のこれまでの記事を引用するなどで、上海市内の料理宅配専門店の中に衛生状態が極めて劣悪な店が存在することを暴露する記事を発表した。配達員のネット上での告発がきっかけとなり、改めて取材を重ねたという。中国の都市部で調理品の宅配業が盛んになるきっかけの一つは、人々の移動や飲食店の活動が大きく制限された、2020年に始まった「コロナ禍」だった。コ