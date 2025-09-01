サッカー日本代表でも活躍する、SCフライブルクの堂安律選手（27）の妻でインフルエンサーの明松美玖さん（29）が2025年8月27日、自身のインスタグラムを更新し、カジュアルなデニムコーデを披露した。「Lately」明松さんは、「Lately」といい、カジュアルなデニムコーデや黒タンクトップ姿、食事の様子など5枚の写真を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、白いシャツとデニムを着用。下を向き、ポケットに手を入れ、抜群の