10月12日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートする、葵わかなと神尾楓珠のW主演ドラマ『すべての恋が終わるとしても』に西田尚美と飯田基祐が出演することが発表された。 参考：葵わかな×神尾楓珠『すべ恋』になにわ男子 藤原丈一郎、本田望結、白洲迅、市川由衣ら出演 本作は、切ない恋のエピソードが140字で様々に綴られた冬野夜空による同名の超短編集を原作に、高校の卒業式に付き合いはじめた同級