８月２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円０５銭前後と前日と比べて１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円８６銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に米商務省が発表した７月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、食品とエネルギーを除くコア指数の前年同月比の上昇率が２．９％となり、６月の２．８％から