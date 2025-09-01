クマの人的・物的被害が相次ぐ中、市街地での猟銃使用を可能とする改正鳥獣保護法が１日に施行される。市町村の判断で発砲を認める「緊急銃猟」の新設が柱で、自治体は体制整備を急ぐ。ただ発砲を委託するハンターの育成などの課題も山積する。（山岸憲伸）盛岡駅の北約６５０メートルの住宅街で４月、体長約１・５メートルのクマ１頭が出没した。寺の木に登り、麻酔入りの吹き矢で捕獲された。職場で様子を見ていた岩手県矢