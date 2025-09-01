ヒットドラマ『WATER BOYS』、『アテンションプリーズ』、『ブザー・ビート』で好演4月ドラマで10年ぶりに連ドラ主演6月には40歳の節目を迎えた「芸能活動を始めた16歳の時に比べると知識の量は増えていますが、お芝居と向き合う姿勢はまったく変わっていません」俳優の相武紗季（40）は、チャームポイントのえくぼを浮かべて微笑んだ。’03年、18歳で出演したドラマ『WATER BOYS』（フジテレビ系）でアーティスティックスイミン