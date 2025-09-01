鳥栖の18歳FW新川志音がプロ2得点目を記録サガン鳥栖でプレーする18歳のU-22日本代表FW新川志音は8月30日に行われたJ2リーグ第28節モンテディオ山形戦（2-3）で今季2得点目をマークした。「18歳でチームを背負ってる」「鳥肌立ちました」「希望の光」と称賛を浴びている。鳥栖のU-18チーム所属ながら2種登録選手としてトップチームでもプレーしている新川。7月の第23節大分トリニータ戦（2-1）で初ゴールを挙げ、クラブ最年少