『ベスト・キッド：レジェンズ』（8月29日公開）北京でミスター・ハン（ジャッキー・チェン）からカンフーの指導を受けていた高校生のリー（ベン・ウォン）は、暴漢に兄を殺され母と共にニューヨークに移住する。だがリーは、周囲やクラスメイトとなじめず、不当ないじめや争いごとなど、さまざまなトラブルに巻き込まれてしまう。そんな中、ガールフレンドとなったミア（セイディ・スタンリー）の父（ジョシュア・ジャクソン