「ＤｅＮＡ２−０中日」（３１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が移籍後２度目の先発で、７回４安打無失点３四死球９奪三振と好投。２０２２年９月２３日の広島戦以来、１０７３日ぶりのＮＰＢ白星を手にした。◇◇ＤｅＮＡ・藤浪を高校３年間指導してきた大阪桐蔭・西谷浩一監督（５５）は、年に１度の再会で成長を感じ取っている。特に、海を渡ってからの右腕のメンタルには目を見張るものがあったと