丁寧＆堅実な行動にツキがある週。仕事は冷静な判断力が求められそう。日頃リスペクトしている人にアドバイスをもらうと吉。また、美容はリバウンドが心配。過度な食事制限はNG。恋愛は自分からアプローチすると空回りしがち。好きな相手ほど受け身スタンスでいると○。