どこにいても注目を浴びる週。仕事は、願っていたポジションを獲得できそう。ただ、面倒なことを後回しにしていると思わぬ余波に襲われるかも。気をつけて。金運は趣味や得意なことでお金を生み出せる暗示が。また、恋愛は仕事などホームグランドの中に出会いが潜んでいます。