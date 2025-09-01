ストレスを抱えやすい週。仕事も計画通りに進まずイライラしそう。創作的な趣味や習い事で気分を切り替えて。ヒーリング的なスポットに足を向けることも○。金運は週末から上向き。グレー系のお財布が開運アイテム。恋愛はフランクなオーラをアピールするとモテ度アップに。