プライベート運が充実。生涯にわたり打ち込める趣味に出会えるかも。また、金運は気前の良さが財運アップに。ケチケチせずに楽しく使いましょう。恋愛は、感受性の豊かなタイプが運命パーソン。カップルも芸術系やグルメなど五感が刺激されるデートスポットがオススメ。