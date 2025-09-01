対人運が不調な週。約束事をうっかり忘れ信用をなくしそう。仕事も横の繋がりを雑にすると後悔するかも。金運は副業でお金を生み出せる暗示が。買い物運も○。閃いたものは迷わず手に入れましょう。恋愛は、プライドの高さが災いしがち。好きな相手には素直に振舞って。