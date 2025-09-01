幸運週。特に仕事運が好調。合理性とそつのない対応が目上の人たちに評価されそう。また、転職活動も吉。金運は臨時収入に恵まれる暗示。健康向上に繋がる投資も開運に。恋愛は妬まれ妨害されがち。交際の日が浅いカップルなどは、暫くシークレットに進んだ方が賢明かも。