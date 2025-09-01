精力的に活動できる週。キャンプなどアウトドアレジャーを楽しめる暗示も。反面、集中力に欠け仕事ではミスをしがち。慣れている作業ほど丁寧にこなして。金運は、カルチャーや習い事の投資にツキあり。また、恋愛は趣味や好きなことを通じて波長の合う人に巡り会えそう。