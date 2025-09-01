シンプルな思考が開運を招く週。下手に深読みし、策士的に動くと運が乱れそう。仕事も与えられたことを淡々とこなすと○。美容運はダイエットスタートの好機！スポーツ系もオススメ。恋愛は、初対面の人と関係を持つなど肉食モードに陥りがち。カップルは子宝に恵まれる暗示。