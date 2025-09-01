低空期間。メンタルのアップダウンも激しそう。仕事は安易に人に頼るとトラブルに遭う恐れが。最後まで責任を持ってやり遂げて。レジャーはスポーツ繋がりの旅がオススメ。恋愛は攻めより待つスタンスが○。カップルは、パートナーの愚痴を聞いてあげると愛が深まります。