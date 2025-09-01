身も心も軽やかに過ごせる週。また、オンもオフも好きなことや得意なことが成功ワード。重く考えず何事もサラリとチャレンジしていきましょう。金運は有意義にお金と向き合える暗示。金融系の学びも吉。恋愛は、気負わず自然体でいられる相手や乙女座が運命パーソンに。