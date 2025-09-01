週末から追い風モード。イメチェンも◎。新たなチャームポイントも発見できそう。また、仕事は協調性が成功キー。自分の役割をしっかりこなしましょう。金運は旅先での紛失に注意。恋愛は意外な場所でタイプの人に出会える暗示が。カップルは、マンネリデートを避けて。