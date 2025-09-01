不安定な運気。仕事はここ一番の場面でミスしそう。最後まで手を抜かず頑張りましょう。また、信頼していた人が敵に回る恐れが。秘密事項などうっかり漏らさないよう気をつけて。恋愛は気になっていた相手との関係が盛り上がるかも。ただ、八方美人な振る舞いはタブー。