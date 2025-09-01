テレビせとうち(本社:岡山県岡山市北区柳町2丁目1番1号)は、2025 年9月27日(土)午後4時より、WEST.の茺田崇裕さん・神山智洋さんが出演する旅番組『WEST.茺田&神山のサシタビ!!』をテレ東系列全国 6 局ネットで放送いたします。本シリーズは、WEST.メンバーが“サシ”で旅をする特別番組で、2023年3月の第1弾(桐山照史&藤井流星)、同年9月の第2弾(中間淳太&小瀧望)に続く、ファン待望の第