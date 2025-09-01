ゲストハウス「来夢」を営む船橋勇逸さん（右）と妻喜美子さん＝7月、北海道小樽市外国人観光客に人気の北海道小樽市の中心部に、高校の元校長の夫と保健室の養護教諭だった妻が営む定員10人の小さなゲストハウス「来夢」がある。夫婦の楽しみは、宿泊者のよもやま話に耳を傾けること。いつの間にか人生相談に変わることもしばしばで、旅人の心をほぐす場所となっている。（共同通信＝内海瑛作）7月下旬、船橋勇逸さん（70）と