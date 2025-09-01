『沈黙を破る「男子の性被害」の告発者たち』（秋山千佳 著）文藝春秋日本の性暴力（被害・加害）に対するメディアの姿勢は、これまで男性によるまなざしが中心だったせいか、被害者は悲惨さを強調され、加害者は極悪人と断罪されてきた。同性である加害者をとにかく切り捨てようとする定型的論調に、ずっと辟易してきた。本書は、男子の性被害について女性が書くという正反対の構図の一冊である。一気に読み終えてしまった。