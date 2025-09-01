ソニー損害保険株式会社が実施した「2025年全国カーライフ実態調査」の集計結果がこのほど公開された。「交通安全運動のPRのために一日警察署長をやってほしいと思う芸能人」では、男性芸能人部門は俳優・阿部寛（61）、女性芸能人は女優・天海祐希（58）が1位に輝いた。 【画像】なんで？前回は1位タイだった大物芸人、今年はまさかの10位圏外に 阿部は前回調査（2024年）では10位圏外だったが、一気に躍進。