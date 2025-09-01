5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）が9月1日、日本1stシングル「時よ止まれ」をリリースし、日本デビューを果たした。【動画】ILLIT1stシングル「時よ止まれ」青春感あふれるMV日本1stシングル「時よ止まれ」は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきとはかない青春が盛り込まれた作品。新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」「Topping」の2曲に加え、「借りてきた猫（Do the Dance）（Japanese