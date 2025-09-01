俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演するABCテレビ・テレビ朝日系新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』(10月12日スタート毎週日曜後10：15）で、西田尚美と飯田基祐の出演が決決定した。【写真】神尾と親子役を演じるのは、今回で3回目となる西田尚美2人が演じるのは、大崎真央（神尾楓珠）と莉津（本田望結）の兄妹の両親役。遠距離恋愛中の恋人・由宇（葵わかな）のために、時間とお金を割いて会いに行く誠実で優しい性