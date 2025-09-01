■MLBドジャース5×ー4ダイヤモンドバックス（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・DH”で出場し、4打数1安打だった。先発の山本由伸（27）は7回1失点、今季最多タイの10奪三振と好投したが、8回2死から同点3ランを浴びて、山本の12勝目は消えてしまった。チームは9回、代打のW.スミス（30）が17号サヨナラホームランで連敗を2でストップした。前日8月31