前編記事『待っているのは「いまより希望がない生活」です……若者たちが知らない熟年離婚のヤバすぎるリアル』より続く。定年後の離婚で「実は一番ツラいこと」ささいなことで口げんかになった山本さん夫妻。いつもは耐えるだけの妻だが、この日は違った。「堰を切ったように、私への不満が噴出したのです。『あんたが退職してからずっと我慢してきた。しゃべり方が気持ち悪いし、ニオイが耐えられない！』と散々罵倒されました。