プロ野球の福岡ソフトバンク小久保裕紀監督（53）の長女で、モデルでタレントの小久保春菜（26）が31日、BS10の野球中継「千葉ロッテ−福岡ソフトバンク」の中継でプロ野球の解説に初挑戦した。ソフトバンクはロッテに3−4で惜敗したが、小久保は前楽天監督の今江敏晃氏とともに勝負の行方を見守った。小久保監督には試合前に報告したが、アドバイスは一切なし。「取りあえず頑張れ」と言われたという。「緊張はしたんですけれども