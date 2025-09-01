◆陸上◇静岡県東部高校新人大会（３１日・富士総合運動公園陸上競技場）女子三段跳びで、畑迫凪（伊豆中央２年）が１１メートル８６の大会新で連覇を達成した。最終６回目にビッグジャンプを見せて２位に１メートルの差で、前日の走り幅跳びに続き２冠。女子３０００メートルは今夏全国高校総体に出場した古川真子（日大三島２年）が１０分９秒３５で優勝。前日、大会新で制した１５００メートルに続き２冠に輝いた。男子１６０