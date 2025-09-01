◆米大リーグドジャース５ｘ―４ダイヤモンドバックス（３１日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）の勝利が一瞬にして消え、ネット上ではファンの悲鳴があふれた。山本は８月３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発。７回９８球を投げて４安打１失点１０Ｋの好投を見せたが、３点リードの８回に２番手左腕スコットが同点３ランを被弾し、今