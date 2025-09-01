J1リーグ第28節 川崎F 5（2-2）3 町田19:04キックオフＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ入場者数 22,270人試合データリンクはこちら夏休み最後の日を飾るのにふさわしい、大きな花火がどんどん打ち上がるような派手な試合だった。ACLの関係で連戦となっている町田は、この試合が連戦5試合目、そして天皇杯準々決勝から中3日だった。試合開始から寄せが甘く、カバーも遅れてしまう。それでももし川崎が組織