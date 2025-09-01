米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は３１日（日本時間１日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に１番指名打者（ＤＨ）でフル出場し、２試合ぶりとなる安打を放って４打数１安打１三振だった。ドジャースは同点の九回、代打のウィル・スミスがサヨナラ本塁打を放って５−４で勝ち、連敗を２で止めた。（デジタル編集部）Ｄバックス０００１０００３０｜４ドジャース２００１１０００１｜５大谷は一回、１ボール