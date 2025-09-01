なぜか運に恵まれ、人脈の力で成功をつかむ人がいる。そんな一流たちに共通するのが、他人の幸せを本気で願える無邪気さだ。損得を超えて他者に向き合う姿勢が、かえって人生を好転させていく。※本稿は、黒川伊保子『運のトリセツ』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。小難しい戦略より大切なのは「また会いたい人」になること大企業の経営者をはじめ、著名人や誰もが知る芸術家など、一流と呼ばれる人には、実に無邪気