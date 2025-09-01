韓国俳優クォン・ヒョンビンとソン・ジウが共演したドラマ『愛のアンダンテ』（2024年）が、9月1日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。毎週月曜の午後2時〜ほかで放送。【動画】南北の男女が同居…『愛のアンダンテ』予告編＆クォン・ヒョンビンとソン・ジウのメッセージ今作は、韓国の男性ピアニストと、北朝鮮の女性エリートが音楽を通じて奏でるロマンチック・コメディー。南北統一に向けて国境付近の都市につくら