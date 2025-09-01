『エイリアン』シリーズ初のドラマ「エイリアン：アース」には、本作オリジナルの生命体が登場する。その内のひとつが第4話『観察』で衝撃的な演出とともに描かれ、ゼノモーフに続く“最恐”クリーチャーとして話題だ。製作・監督・脚本のノア・ホーリーが、その裏側を米に語った。 この記事には、「エイリアン：アース」第4話『観察』のネタバレが含まれています。 「今年見る