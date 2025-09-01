2025年8月19日から21日にかけて、日露戦争で撃沈され玄界灘に沈没した「常陸丸」の調査が行われた。【写真】常陸丸の船体は130mに及ぶ日露戦争中の1904年、ロシアのウラジオストク艦隊の攻撃により撃沈された日本の大型貨客船であり、撃沈により1000人以上の死者を出した常陸丸。犠牲者には自決などの自死も含まれるとされる。正確な沈没地点は長年不明だったが、2023 年に BS-TBS の調査により水深 80 メートルの海底で発見。深海