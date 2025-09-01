女子シングルス4回戦に向けて調整する大坂なおみ＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン女子シングルスで2023年7月の出産から復帰後の四大大会で初めて16強入りした大坂なおみ（フリー）が8月31日、23年大会覇者で第3シードのコリ・ガウフ（米国）との翌日の4回戦に向けて会場で軽めに調整した。大坂はサーブやリターンなどを1時間ほど行った。18年と20年に2度の優勝を誇る全米で大坂は「努力が実を