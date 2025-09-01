2025年9月4日、アリミノから新ヘアケアブランド『エクラリティ』がデビューします。従来の「補修」中心のケアから一歩進み、髪を傷つきにくく守る“未傷（みしょう）※1”という新発想を提案。美容師と共に培った毛髪研究をもとに、カラーやブリーチを楽しみながらも美しい髪をキープできるよう開発されました。サロンケアとホームケアの両面から、輝く髪を目指す女性に寄り添うラインナップです。