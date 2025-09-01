ここに来て石破政権の支持率が急上昇している。恐るべき粘り腰で長期政権への道をこじ開けつつある総理の心中とは―本人を直撃した。記者が石破総理に電話をかけると…「なんでしょうか？」本誌記者の電話に、独特のあのねっとりとした声で答えたのは、石破茂総理その人である。8月24日の夜10時半頃のことだ。―どうしてここまで踏ん張って総理を続けるのか？「そりゃ辞めたほうが楽なのはわかってるよ。ただ地位を手放したくない