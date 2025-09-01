3話後半から面白くなる質の高い学園ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』はなかなかもったいないドラマだ。中盤からは魅力的な展開を見せている。いまは毎週楽しみに見ている。ただし、それは途中からだ。出だしはあまり魅力的ではなかった。わたしはつまらなかった。1話があまりおもしろくなく、2話もおもしろくなくて、3話前半も見ていてきつかった。なかなか厳しい展開である。1話2話3話がつまらないと、ふつうは見るの