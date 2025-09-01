【MLB】ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）【映像】山本由伸の“横滑りスプリット”魔球に相手打者動けずドジャースの山本由伸投手がダイヤモンドバックス戦に先発。7回4安打無四球10奪三振1失点の圧巻ピッチングを披露。後続が打たれ勝ち星こそつかなかったものの、ドジャースはサヨナラ勝ちでスイープを回避。連敗ストップで地区優勝マジックを