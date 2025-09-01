総合容器メーカー・大和製罐（本社・東京）が、缶詰製品に独自開発したアタッチメントを装着することで電子レンジ内でのスパークを抑制して加熱調理できる「レンジ de 缶」を国内で初めて開発した。魚を食べたい時、大活躍のサバ缶！でも温める時がちょっと面倒…タンパク質、食物繊維、炭水化物、脂質、ビタミン…栄養バランスをきっちり計算するのは性に合わないが、ご飯、肉か魚か大豆、野菜を一食のうちでなるべく摂取するよ