女優の吉岡里帆（32）が31日、自身のインスタグラムを更新。29日に公開した、俳優の水上恒司（26）とのダブル主演映画「九龍ジェネリックロマンス」（監督池田千尋）の撮影の合間に撮ったとみられるオフショットなどを投稿した。「“九龍ジェネリックロマンス”無事公開しました!濃密な台湾の美しさがギュッと詰まっています」と映画をPR。「夏の、頭の中が溶けていくような気持ちになって頂けたら……よろしくお願いします」